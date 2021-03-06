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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Будьте как Далай-лама": Степанов ответил "ковидным коллаборационистам" относително вакцины Covishield

"Будьте как Далай-лама": Степанов ответил "ковидным коллаборационистам" относително вакцины Covishield

Киев  •  УНН

 • 15777 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов указал "ковидным коллаборационистам", что духовный лидер Тибета Далай-лама сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield индийского производства, которую закупила Украина и которую некоторые критиковали. Об этом он написал в Facebook, сопроводив сообщение картинкой, где он изображен в стиле тибетских монахов, передает УНН.

Цитата:

"Коллаборационистам COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама", - написал Степанов, добавив, что автор обнародованной им картинки - Александр Ройтбурд.

Так, духовный лидер Тибета Далай-лама получил первую прививку от коронавируса вакциной Covishield в субботу, 6 марта, в больнице в городке Дхармсала на севере Индии.

Что было ранее

Ранее Максим Степанов указывал на "значительное информационных сопротивление так называемых ковидных коллаборационистов", которые "всеми силами пытаются сорвать выполнение нашего национального плана" по вакцинации.

Так, некоторые медики отказывались прививаться вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca. При этом Степанов отмечал, что причиной отказа врачей от прививки против COVID-19 вакциной AstraZeneca является наличие у них антител.

Между тем в Facebook медиками запущен флешмоб в ответ на антивакцинальные настроения в обществе. Цель - показать, что прививки - это не страшно, а жизненно необходимо. К флешмобу присоединился и Степанов, который также ранее публично вакцинировался от коронавируса.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19 , первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). В первой очереди вакцинации - медики и военные.

При этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов внес изменения в Дорожную карту вакцинации, которыми разрешено использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации против коронавирусной болезни.

В частности, публично вакцинировались глава Минздрава Максим Степанов, Президент Украины Владимир Зеленский, главный санврач Виктор Ляшко. Прививки уже сделали председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, председатель Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский, городские головы и председатели областных государственных организаций.

Также 4 марта в прямом эфире 10 добровольцев - врачи и известные общественные деятели - решились на вакцинацию, чтобы защитить свою жизнь и жизнь людей, окружающих, от коронавируса.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине

Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги - а это чуть меньше миллиарда гривен - в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Соглашение Украины с Sinovac проводится через компанию-посредника в Украине "Лекхим", которую выбрал сам производитель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на письмо импортера сообщило, что "Лекхим" просил украинскую власть о разрешении отложить первые поставки вакцин до апреля, ссылаясь на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и более позднего принятия украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также указали, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

На регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Зарегистрировали уже Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.

Украинские Национальные Новости

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