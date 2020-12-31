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Україна вже закупила вакцину від COVID-19 на 964 млн грн - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Україна здійснила одну із перших закупівель вакцини проти COVID-19 - на 964 млн грн. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Україна вже закупила вакцину від COVID-19 на 964 млн грн - МОЗ

“Напередодні було здійснено одну із перших закупівель вакцини проти коронавірусної хвороби. Сума закупівлі - 964 млн грн. Апаратів штучної вентиляції легень (у 2020 році - ред.) закуплено для лікарень у кількості 200 одиниць на суму 84 млн грн”, - сказала Світлана Шаталова.

Вона зазначила, що також від початку року було закуплено засобів індивідуального захисту для медиків, які працюють з “ковідними” хворими, на суму понад 730 млн грн. Це респіратори, маски, рукавички, захисні щитки, халати і костюми.

“5,9 млн експрес-тестів для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 було закуплено на 989 млн грн (у 2020 році - ред.). Медикаментів для лікування хвороби COVID-19 лише за централізованими закупівлями для поставок було закуплено на 146 млн грн”, - додала чиновниця.

Нагадаємо, закуплені державним коштом вакцини від COVID-19 будуть безплатні.

Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікується її постачання в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз має бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що йдеться про 1,9 млн доз вакцини. Початок поставок очікується у лютому.

При цьому Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року, на фінальній стадії - підписання договорів з компаніями-виробниками вакцин, за якими у лютому в Україну зможуть доставити вакцину і почати “масштабну вакцинацію”.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.

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