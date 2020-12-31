Україна вже закупила вакцину від COVID-19 на 964 млн грн - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Україна здійснила одну із перших закупівель вакцини проти COVID-19 - на 964 млн грн. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Напередодні було здійснено одну із перших закупівель вакцини проти коронавірусної хвороби. Сума закупівлі - 964 млн грн. Апаратів штучної вентиляції легень (у 2020 році - ред.) закуплено для лікарень у кількості 200 одиниць на суму 84 млн грн”, - сказала Світлана Шаталова.
Вона зазначила, що також від початку року було закуплено засобів індивідуального захисту для медиків, які працюють з “ковідними” хворими, на суму понад 730 млн грн. Це респіратори, маски, рукавички, захисні щитки, халати і костюми.
“5,9 млн експрес-тестів для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 було закуплено на 989 млн грн (у 2020 році - ред.). Медикаментів для лікування хвороби COVID-19 лише за централізованими закупівлями для поставок було закуплено на 146 млн грн”, - додала чиновниця.
Нагадаємо, закуплені державним коштом вакцини від COVID-19 будуть безплатні.
Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікується її постачання в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз має бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що йдеться про 1,9 млн доз вакцини. Початок поставок очікується у лютому.
При цьому Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року, на фінальній стадії - підписання договорів з компаніями-виробниками вакцин, за якими у лютому в Україну зможуть доставити вакцину і почати “масштабну вакцинацію”.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.