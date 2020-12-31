Украина уже закупила вакцину от COVID-19 на 964 млн грн - Минздрав

"Накануне было совершено одну из первых закупок вакцины против коронавирусной болезни. Сумма закупки - 964 млн грн. Аппаратов искусственной вентиляции легких (в 2020 году - ред.) закуплено для больниц в количестве 200 единиц на сумму 84 млн грн", - сказала Светлана Шаталова.

Она отметила, что также с начала года было закуплено средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с "ковидными" больными на сумму более 730 млн грн. Это респираторы, маски, перчатки, защитные щитки, халаты и костюмы.

"5,9 млн экспресс-тестов для выявления коронавируса SARS-CoV-2 было закуплено на 989 млн грн (в 2020 году - ред.). Медикаментов для лечения болезни COVID-19 только за централизованными закупками для поставок было закуплено на 146 млн грн", - добавила чиновница.

Напомним, закупленные за государственный счет вакцины от COVID-19 будут бесплатными.

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Позже было уточнение, что речь идет об 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.

При этом Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года, на финальной стадии - подписание договоров с компаниями-производителями вакцин, по которым в феврале в Украину смогут доставить вакцину и начать "масштабную вакцинацию".

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тыс. человек.