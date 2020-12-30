МОЗ уклало договір на поставку 1,913 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії "Сіновак"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку 1,913 млн доз вакцини проти COVID-19 через ДП "Медичні закупівлі України" виробництва компанії “Сіновак” (Sinovac Biotech, Китай).
“Завдяки поставці вакцин від компанії „Сіновак“ ми отримаємо 1,913 млн доз вакцин проти коронавірусної хвороби. Під час першої поставки вакцин в Україну доставлять 700 тис. доз. Їх ми отримаємо протягом 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах”, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Договір підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ “Лекхім”, яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини на території України.
“Сіновак” (Sinovac Biotech) — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин. Була заснована у Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік.
Вакцини “Сіновак” схвалені в 34 країнах світу, в тому числі Аргентиною, Бразилією, Індією, Туреччиною. Вакцина проти гепатиту А є прекваліфікованою Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
За час існування компанії з 2002 року було здійснено понад 3 мільярди вакцинацій, 59 мільйонів з яких — дітям.