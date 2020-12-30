МОЗ уклало договір на поставку 1,913 млн доз вакцини проти COVID-19 компанії "Сіновак"

“Завдяки поставці вакцин від компанії „Сіновак“ ми отримаємо 1,913 млн доз вакцин проти коронавірусної хвороби. Під час першої поставки вакцин в Україну доставлять 700 тис. доз. Їх ми отримаємо протягом 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах”, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Договір підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ “Лекхім”, яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини на території України.

“Сіновак” (Sinovac Biotech) — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин. Була заснована у Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік.

Вакцини “Сіновак” схвалені в 34 країнах світу, в тому числі Аргентиною, Бразилією, Індією, Туреччиною. Вакцина проти гепатиту А є прекваліфікованою Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

За час існування компанії з 2002 року було здійснено понад 3 мільярди вакцинацій, 59 мільйонів з яких — дітям.