МЗ заключило договор на поставку 1913000 доз вакцины против COVID-19 компании "Синовак"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министерство здравоохранения заключило договор на поставку 1913000 доз вакцины против COVID-19 через ГП "Медицинские закупки Украины" производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай).
"Благодаря поставке вакцин от компании" Синовак "мы получим 1913000 доз вакцин против коронавирусной болезни. Во время первой поставки вакцин в Украине доставят 700 тыс. Доз. Их мы получим в течение 30 дней после регистрации вакцины или в стране-производителе, или в других странах ", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Договор подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальным подтверждением компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины на территории Украины.
"Синовак" (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин. Была основана в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год.
Вакцины "Синовак" одобрены в 34 странах мира, в том числе Аргентиной, Бразилией, Индией, Турцией. Вакцина против гепатита А является преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения.
За время существования компании с 2002 года было осуществлено более 3 миллиардов вакцинаций, 59000000 из которых - детям.