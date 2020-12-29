Степанов анонсував закупівлю до 200 тис. доз вакцини від COVID-19 вже у лютому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року, на фінальній стадії знаходиться підписання договорів з компаніями-виробниками вакцин, за якими у лютому в Україну зможуть доставити вакцину і почати "масштабну вакцинацію". Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує УНН.
"Щодо доставки вакцин і дат доставки вакцин: у нас є чітке підтвердження по COVAX, і ми неодноразово про це говорили, щодо поставки наприкінці першого кварталу 2021 року. Ми розраховуємо на березень – це перше. По-друге, обсяг поставки загалом по COVAX - 8 млн доз, з яких перший транш 1,2 млн доз. Окрім COVAX, на завершальній стадії з компаніями-виробниками вакцин щодо підписання договорів. Я думаю, найближчими днями тижнями їх буде підписано", - сказав міністр.
З його слів, переговірний процес із зазначеними компаніями триває з початку серпня поточного року.
"Ми розраховуємо, що, виходячи з тих перемовин і результатів перемовин, які є, ми розраховуємо, що у лютому ми будемо в змозі доставити вакцину і почати масштабну вакцинацію… Ми виходимо, щоб це було не менше 150-200 тис. доз", - зазначив Степанов.
Він розраховує, що у першу чергу потрібно буде вакцинувати медичних працівників, людей, які знаходяться у спеціалізованих закладах, і військових.
Нагадаємо, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.