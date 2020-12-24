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В Україні кампанія із вакцинації від COVID-19 відбуватиметься у 5 етапів - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

В Україні кампанія із вакцинації від COVID-19 відбуватиметься у 5 етапів - Степанов

“Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 роках буде проводитися у 5 етапів. Перший — передбачає вакцинацію з критичним ризиком інфікування з розвитку COVID-19 та тих, які виконують критичну функцію відповідності на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 — це перш за все медичні працівники, які працюють у стаціонарах, надають допомогу хворим на COVID-19..., це також наші військовослужбовці, які знаходяться у зоні проведення операції Об’єднаних сил. На цьому етапі ми плануємо охопити близько 355 тисяч людей. Другий етап вакцинації з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, хто надає медичні послуги — це люди у групі ризику знаходяться за віком, а також медичні працівники, інші громадяни. Планове охоплення близько 2,3 млн людей”, — зазначив він.

За його словами, третій етап — це вакцинація людей з високим ризиком інфікування COVID-19, а також ті, які виконують функцію з підтримки безпеки та життєдіяльності країни.

“Планове охоплення близько 7,2 млн людей. Четвертий — це вакцинація людей з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують функції із підтримки безпеки та життєдіяльності держави, планове охоплення близько 11 млн людей. П’ятий етап — вакцинація інших категорій населення, які не входять до пріоритетних груп: люди молодше 59 років, які не мають супутніх захворювань. Цей етап запланований після виконання попередніх етапів в умовах широкого доступу до вакцин від коронавірусної хвороби та у разі повного ресурсного забезпечення. Планове охоплення близько 19 млн людей”, — додав Степанов.

Міністр також наголосив, що будуть створені мобільні бригади із імунізації.

“Імунізація буде проводитися на базі існуючих кабінетів і пунктів щеплень. Станом на грудень 2020 року в Україні є в наявності 11 346 пунктів щеплень. Крім того, будуть створені мобільні бригади з імунізації за умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації. Такі бригади у всіх регіонах здатні здійснювати до 190 тисяч щеплень за тиждень...Також планується створення тимчасових центрів вакцинації за приклад деяких країн європейського союзу, таких як Італія та Німеччина”, — підсумував він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України сподівається розпочати вакцинацію від COVID-19 вже у лютому наступного року, і до 2022 року вакцинувати не менше 50% населення — уже виділено пріоритетні групи. Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх громадян.

Як раніше повідомлялося в УНН, Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Так, в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19, згідно з яким Україна потребує 40 млн доз вакцин від COVID-19, щоб вакцинувати 23 млн громадян.

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