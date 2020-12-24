В Украине кампания по вакцинации от COVID-19 пройдет в 5 этапов - Степанов

“Кампания по вакцинации от коронавирусной болезни в 2021-2022 годах будет проводиться в 5 этапов. Первый — предусматривает вакцинацию с критическим риском инфицирования по развитию COVID-19 и тех, кто выполняет критическую функцию соответствия на пандемию коронавирусной болезни COVID-19 — это прежде всего медицинские работники, работающие в стационарах, оказывающих помощь больным COVID-19..., это также наши военнослужащие, которые находятся в зоне проведения операции Объединенных сил. На этом этапе мы планируем охватить около 355 тысяч человек. Второй этап вакцинации с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто оказывает медицинские услуги — это люди в группе риска находятся по возрасту, а также медицинские работники, другие граждане. Плановое охват около 2,3 млн человек”, — отметил он.

По его словам, третий этап — это вакцинация людей с высоким риском инфицирования COVID-19, а также те, кто выполняют функцию по поддержанию безопасности и жизнедеятельности страны.

“Плановый охват около 7,2 млн человек. Четвертый — это вакцинация людей с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства, плановый охват около 11 млн человек. Пятый этап — вакцинация других категорий населения, не входящих в число приоритетных групп: люди моложе 59 лет, не имеющие сопутствующих заболеваний. Этот этап запланирован после выполнения предыдущих этапов в условиях широкого доступа к вакцинам от коронавирусной болезни и в случае полного ресурсного обеспечения. Плановый охват около 19 млн человек”, — добавил Степанов.

Министр также отметил, что будут созданы мобильные бригады из иммунизации.

“Иммунизация будет проводиться на базе существующих кабинетов и пунктов прививок. По состоянию на декабрь 2020 года в Украине есть в наличии 11 346 пунктов прививок. Кроме того, будут созданы мобильные бригады по иммунизации при условии обеспечения всеми необходимыми средствами для осуществления вакцинации. Такие бригады во всех регионах способны осуществлять до 190 тысяч прививок за неделю... Также планируется создание временных центров вакцинации по примеру некоторых стран европейского союза, таких как Италия и Германия”, — подытожил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины надеется начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале следующего года, и до 2022 года вакцинировать не менее 50% населения — уже выделены приоритетные группы. Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан.

Как ранее сообщалось в УНН, Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным восьми миллионам.

Так, в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19, согласно которому Украина нуждается в 40 млн дозах вакцин от COVID-19, чтобы вакцинировать 23 млн граждан.