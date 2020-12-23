Україна потребує 40 млн доз вакцин від COVID-19 – Ляшко

"Нам потрібно охопити 23 млн населення. Я розумію, що для цього нам потрібно буде 40 млн доз...Ми розпочинаємо підготовку вже самих кабінетів щеплення та мобільних бригад й так у нас прописано до I кварталу 2022 року – за цей період ми готові й зможемо нашими спроможностями наших медичних працівників, логістичним охопити щепленням 23 млн населення", - розповів Ляшко.

Він нагадав, що в бюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцин закладено 2,6 мільярда грн.

Як заявив Ляшко, Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Нагадаємо, в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19.