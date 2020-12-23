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Украина нуждается в 40 млн доз вакцин от COVID-19 - Ляшко

Киев • УНН

 • 13931 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Согласно плану вакцинации Украина нуждается в 40 млн доз вакцин от COVID-19, чтобы вакцинировать 23 млн граждан. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью радио "НВ", передает УНН.

Украина нуждается в 40 млн доз вакцин от COVID-19 - Ляшко

"Нам нужно охватить 23 млн населения. Я понимаю, что для этого нам нужно будет 40 млн доз... Мы начинаем подготовку уже самих кабинетов прививки и мобильных бригад и так у нас прописано до I квартала 2022 года - за этот период мы готовы и сможем нашими возможностями наших медицинских работников, логистическими охватить прививками 23 млн населения", - рассказал Ляшко.

Он напомнил, что в бюджете на 2021 год на закупку вакцин заложено 2,6 миллиарда грн.

Как заявил Ляшко, Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным восьми миллионам.

Напомним, в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19.

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