Ляшко: Україна може безкоштовно отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю радіо "НВ", передає УНН.
“Україна може розраховувати як мінімуму на 8 мільйонів доз вакцин, тобто це розрахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними (ВООЗ —ред.) перемовини для того, щоб збільшити цю кількість доз. Все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом додадуть 16 млн доз — ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 мільйонів — це стовідсоткова гарантія, 16 — це потенційна можливість”, — сказав Ляшко.
Нагадаємо, в.о. генерального директора ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Ігор Кузін заявив, що Україна найімовірніше отримає вакцини від COVID-19 виробництва компанії Astra Zeneсa.
Так, наразі результати щодо клінічної ефективності є у вакцин Pfizer, Moderna та Astra Zeneсa.
Ці три вакцини показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech — 95%, Moderna — 94% та Astra Zeneсa — 70%.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський відзначав, що Україна працює над отриманням перших партій вакцин від COVID-19 в січні 2021 року.
Додамо, що в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19.