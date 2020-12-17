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Україна працює над отриманням перших партій вакцин від COVID-19 в січні - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні працюють над тим, щоб отримати перші партії вакцин від COVID-19 в січні 2021 року, щоб почати вакцинацію. Про це під час пленарної сесії “Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України” сказав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Україна працює над отриманням перших партій вакцин від COVID-19 в січні - Зеленський

“Спалах пандемії коронавірусу ставить нові завдання… На даний момент, нагально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною і найголовніше - якісного виробництва. Над цим завданням працюють керівництва держав, дипломатичний корпус і працівники українських спецслужб. Таким шляхом ідуть і всі країни світу, так маємо працювати і ми. Інформація про основні компанії-виробники вакцин, країни, де вже почалась, або невдовзі почнеться, масова вакцинація, або де можуть очікуватися надлишки вакцини - ця інформація є. Інформація ця доступна. І нам необхідно отримати перші партії вакцин вже на початку наступного року, саме в січні. Щоб розпочати вакцинацію в Україні”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що вони говорили з МОЗ про те, що в багатьох країнах вакцинуються люди наприкінці грудня і в січні.

“І з прибалтійськими країнами ми говорили. На жаль, поки що не входимо до пріоритетних 92 країн, які можуть отримати вакцину в січні і в лютому, але ми над цим дуже працюємо”, - додав Президент.

Нагадаємо, у МОЗ планують розпочати вакцинацію від COVID-19 вже у лютому 2021 року.

Раніше УНН повідомляв, що старт вакцинації від COVID-19 в Україні запланований на початок другого кварталу 2021 року. Планують вакцинувати 21 млн громадян за державний кошт

Також нагадаємо, минулого тижня Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно.

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