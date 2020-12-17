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Украина работает над получением первых партий вакцин от COVID-19 в январе - Зеленский

Киев • УНН

 • 13645 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине работают над тем, чтобы получить первые партии вакцин от COVID-19 в январе 2021 года, чтобы начать вакцинацию. Об этом во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Украина работает над получением первых партий вакцин от COVID-19 в январе - Зеленский

"Вспышка пандемии коронавируса ставит новые задачи... На данный момент, настоятельно важно обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной и самое главное - качественного производства. Над этой задачей работают руководства государств, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Таким путем идут и все страны мира, так должны работать и мы. Информация об основных компаниях-производителях вакцин, страны, где уже началась, или вскоре начнется массовая вакцинация, или где могут ожидаться излишки вакцины - эта информация есть. Информация эта доступна. И нам необходимо получить первые партии вакцин уже в начале следующего года, именно в январе. Чтобы начать вакцинацию в Украине", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что они говорили с Минздравом о том, что во многих странах вакцинируются люди в конце декабря и в январе.

"И с прибалтийскими странами мы говорили. К сожалению, пока не входим в приоритетных 92 страны, которые могут получить вакцину в январе и в феврале, но мы над этим очень работаем", - добавил Президент.

Напомним, в Минздраве планируют начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале 2021 года.

Ранее УНН сообщал, что старт вакцинации от COVID-19 в Украине запланирован на начало второго квартала 2021 года. Планируется вакцинировать 21 млн граждан за государственный счет.

Также напомним, на прошлой неделе Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.

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