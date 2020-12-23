Ляшко: Украина может бесплатно получить 16 млн доз вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным восьми миллионам. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью радио "НВ", передает УНН.
"Украина может, как минимум, на 8 млн доз вакцин, то есть это расчетное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем с ними (ВОЗ - ред.) переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму придадут 16 млн доз - мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн - это стопроцентная гарантия, 16 - это потенциальная возможность", - сказал Ляшко.
Напомним, и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин заявил, что Украина скорее всего получит вакцины от COVID-19 производства компании Astra Zeneсa.
Так, в настоящее время результаты по клинической эффективности есть у вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneсa.
Эти три вакцины показывают такую эффективность: Pfizer/BioNTech - 95%, Moderna - 94% и Astra Zeneсa - 70%.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина работает над получением первых партий вакцин от COVID-19 в январе 2021 года.
Добавим, что в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19.