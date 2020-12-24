Старт вакцинації від COVID-19 в Україні намітили на лютий: усе буде добровільно
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України сподівається розпочати вакцинацію від COVID-19 вже у лютому наступного року, і до 2022 року вакцинувати не менше 50% населення - уже виділено 9 пріоритетних груп. Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх громадян. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Ми вирахували етапи, протягом яких можемо вакцинувати всіх українців від COVID-19 — це рамкові терміни 2021-2022 роки. Сподіваємося, що вакцинація розпочнеться вже у лютому наступного року, але варто розуміти, що терміни можуть зсунутися на деякий час у зв’язку з поставкою вакцини”, — зазначив він.
За його словами, передбачається, що координувати процес впровадження вакцини проти COVID-19 та проведення кампанії з вакцинації буде оперативний штаб МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.
“На регіональному рівні координувати заходи з імунопрофілактики будуть здійснювати регіональні координатори, вони визначатимуться у кожній області та у місті Києві на запит МОЗ. Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх громадян”, — додав Степанов.
Він наголосив, що наразі виділено пріоритетні групи для вакцинації.
“Виділено 9 пріоритетних груп (у переліку - 10 - ред.) для вакцинації від COVID-19, а саме:
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- медичні працівники;
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- військовослужбовці, включаючи Збройні сили України та Національну гвардію України, які беруть участь в операції Об’єднаних сил;
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- працівники соціальної сфери;
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- особи, які проживають у закладах, установах з надання довгострокового догляду та підтримки і працівники таких закладів;
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- люди похилого віку 60 років і старше, включаючи осіб із супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику щодо розвитку ускладнень та настання смерті у зв’язку із захворюванням на коронавірусну хворобу;
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- люди, у яких діагностовано захворювання ендокринної системи, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічні захворювання нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, онкологічні захворювання, хронічні захворювання органів кровотворення та крові, інші супутні важкі захворювання, які ускладнюють перебіг коронавірусної хвороби;
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- працівники критично-важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну поліцію України, Національну гвардію України, СБУ, військовослужбовців ЗСУ, МВС;
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- учителі та інші працівники сфери освіту;
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- особи віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями, що знаходяться у зоні ризику щодо розвитку ускладнень та настання смерті у зв’язку із захворюванням на коронавірусну хворобу;
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- люди, які перебувають у місцях обмеження волі або слідчих ізоляторах, та працівники місць обмеження волі та слідчих ізоляторів”, — повідомив міністр.
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Степанов також зауважив, що у межах пріоритетних груп люди старші 60 років будуть рекомендовані до отримання вакцини у першу чергу, оскільки ризик розвитку COVID-19 у тяжких формах та ризик смертності для таких людей є значно вищим.
“Україна планує підготувати та розпочати багаторівневу кампанію із вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 з метою охоплення щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років”, — підсумував він.
Як раніше повідомлялося в УНН, Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.
Так, в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19, згідно з яким Україна потребує 40 млн доз вакцин від COVID-19, щоб вакцинувати 23 млн громадян.