Старт вакцинації від COVID-19 в Україні намітили на лютий: усе буде добровільно

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України сподівається розпочати вакцинацію від COVID-19 вже у лютому наступного року, і до 2022 року вакцинувати не менше 50% населення - уже виділено 9 пріоритетних груп. Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх громадян. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.