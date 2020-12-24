Старт вакцинации от COVID-19 в Украине наметили на февраль: все будет добровольно

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины надеется начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале следующего года, и до 2022 года вакцинировать не менее 50% населения. Уже выделено 9 приоритетных групп для вакцинации. Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.