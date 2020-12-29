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Степанов анонсировал закупку до 200 тыс. доз вакцины от COVID-19 уже в феврале

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года, на финальной стадии находится подписание договоров с компаниями-производителями вакцин, по которым в феврале в Украине смогут доставить вакцину и начать "масштабную вакцинацию". Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.

Степанов анонсировал закупку до 200 тыс. доз вакцины от COVID-19 уже в феврале

"О доставке вакцин и датах доставки вакцин: у нас есть четкое подтверждение по COVAX, и мы неоднократно об этом говорили, по поставке в конце первого квартала 2021 года. Мы рассчитываем на март - это первое. Во-вторых, объем поставки в целом по COVAX - 8 млн доз, из которых первый транш 1,2 млн доз. Кроме COVAX, на завершающей стадии с компаниями-производителями вакцин по подписанию договоров. Я думаю, в ближайшие дни недели они будут подписаны", - сказал министр.

По его словам, переговорный процесс с указанными компаниями длится с начала августа текущего года.

"Мы рассчитываем, что, исходя из тех переговоров и результатов переговоров, которые есть, мы рассчитываем, что в феврале мы будем в состоянии доставить вакцину и начать масштабную вакцинацию... Мы выходим, чтобы это было не менее 150-200 тыс. доз", - отметил Степанов.

Он рассчитывает, что в первую очередь нужно будет вакцинировать медицинских работников, людей, которые находятся в специализированных учреждениях, и военных.

Напомним, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тысяч человек.

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