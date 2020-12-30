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Україна уклала контракт на 1,8 млн доз китайської вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним Міністерством охорони здоров’я контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікується її постачання в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз має бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Україна уклала контракт на 1,8 млн доз китайської вакцини від COVID-19

“На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, — йдеться у повідомленні.

Переговори МОЗ, як вказано, вело з вересня 2020 року. “Складність у проведенні перемовин зумовлена гострою глобальною конкуренцією за справді якісні та безпечні вакцини. Всі без винятку цивілізовані держави світу намагаються домовитися про закупівлю такої вакцини в умовах, коли надійні виробники ще не можуть повністю задовольнити глобальну потребу”, — зазначили в Офісі Президента.

Повідомляється, що Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Щорічно вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту. “Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 у кількості 50 мільйонів доз вже ухвалила зокрема Туреччина”, — вказали в ОПУ.

“Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним”, — додали в ОПУ.

Володимир Зеленський відзначив, що контракт укладено саме з досвідченим виробником вакцин.

“Головне, що ми провели дуже активну багатомісячну переговорну роботу й отримали конкретний результат. У короткий термін почнемо масштабну державну програму вакцинації. Нам украй потрібно захистити найбільш „ризиковані“ соціальні групи, і держава точно виконає це завдання”, — сказав Президент.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac), як зазначається, є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року.

“Відповідно, на січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ “Лекхім”, яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні".

"Йдеться про закупівлю 1 800 000 доз за ціною 504 грн за дозу (разом - 907,2 млн грн - ред.)", - додали у пресслужбі ОПУ.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

"Таке постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким нашій країні гарантовано отримання 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Україна продовжує активний переговорний процес з усіма надійними виробниками для того, щоб збільшити доступ українців до ефективної та безпечної вакцини", - підсумували в ОПУ.

Нагадаємо, Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року, на фінальній стадії - підписання договорів з компаніями-виробниками вакцин, за якими у лютому в Україну зможуть доставити вакцину і почати “масштабну вакцинацію”.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.

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