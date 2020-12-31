Закуплені державним коштом вакцини від COVID-19 будуть безплатні - Степанов

“Всі без виключення вакцини, які купуються за державні кошти, будуть абсолютно безкоштовними для всіх українців. Це та стратегія, яка є в Міністерстві охорони здоров’я, це те, що було затверджено Президентом України Володимиром Зеленським, що ми повинні забезпечити відповідний доступ до вакцин усіх без виключення громадян України”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що за державні кошти буде закуповуватись вакцина компанії Sinovac, а також інших компаній, з якими тривають перемовини і найближчими тижнями будуть підписані договори.

Нагадаємо, до групи ризику для безкоштовної вакцинації від COVID-19 входять 20 мільйонів українців.

Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікується її постачання в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз має бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що йдеться про 1,9 млн доз вакцини. Початок поставок очікується у лютому.

При цьому Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року, на фінальній стадії - підписання договорів з компаніями-виробниками вакцин, за якими у лютому в Україну зможуть доставити вакцину і почати “масштабну вакцинацію”.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.