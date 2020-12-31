Закуплені державним коштом вакцини від COVID-19 будуть безплатні - Степанов

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 6848 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 16006 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 27993 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 51470 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 99053 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 185053 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 209366 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182218 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172454 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115886 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.8м/с
65%
Популярнi новини

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 108209 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 25596 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 53200 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 31447 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 16568 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 17150 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 211998 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 242531 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 330490 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 491846 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 812 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 2288 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 9494 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 11265 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 53627 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Закуплені державним коштом вакцини від COVID-19 будуть безплатні - Степанов

Київ • УНН

 • 15022 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що у МОЗ є стратегія щодо того, що вони повинні забезпечити відповідний доступ до вакцин від коронавірусу усіх без виключення громадян України. При цьому всі без виключення вакцини, які купуються за державні кошти, будуть абсолютно безплатними для всіх українців. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Закуплені державним коштом вакцини від COVID-19 будуть безплатні - Степанов

“Всі без виключення вакцини, які купуються за державні кошти, будуть абсолютно безкоштовними для всіх українців. Це та стратегія, яка є в Міністерстві охорони здоров’я, це те, що було затверджено Президентом України Володимиром Зеленським, що ми повинні забезпечити відповідний доступ до вакцин усіх без виключення громадян України”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що за державні кошти буде закуповуватись вакцина компанії Sinovac, а також інших компаній, з якими тривають перемовини і найближчими тижнями будуть підписані договори.

Нагадаємо, до групи ризику для безкоштовної вакцинації від COVID-19 входять 20 мільйонів українців.

Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікується її постачання в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз має бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що йдеться про 1,9 млн доз вакцини. Початок поставок очікується у лютому.

При цьому Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року, на фінальній стадії - підписання договорів з компаніями-виробниками вакцин, за якими у лютому в Україну зможуть доставити вакцину і почати “масштабну вакцинацію”.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99