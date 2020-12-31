Закуплені державним коштом вакцини від COVID-19 будуть безплатні - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що у МОЗ є стратегія щодо того, що вони повинні забезпечити відповідний доступ до вакцин від коронавірусу усіх без виключення громадян України. При цьому всі без виключення вакцини, які купуються за державні кошти, будуть абсолютно безплатними для всіх українців. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Всі без виключення вакцини, які купуються за державні кошти, будуть абсолютно безкоштовними для всіх українців. Це та стратегія, яка є в Міністерстві охорони здоров’я, це те, що було затверджено Президентом України Володимиром Зеленським, що ми повинні забезпечити відповідний доступ до вакцин усіх без виключення громадян України”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що за державні кошти буде закуповуватись вакцина компанії Sinovac, а також інших компаній, з якими тривають перемовини і найближчими тижнями будуть підписані договори.
Нагадаємо, до групи ризику для безкоштовної вакцинації від COVID-19 входять 20 мільйонів українців.
Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікується її постачання в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз має бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що йдеться про 1,9 млн доз вакцини. Початок поставок очікується у лютому.
При цьому Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року, на фінальній стадії - підписання договорів з компаніями-виробниками вакцин, за якими у лютому в Україну зможуть доставити вакцину і почати “масштабну вакцинацію”.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.