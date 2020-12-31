Закупленные за государственные средства вакцины от COVID-19 будут бесплатными - Степанов

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Минздраве есть стратегия относительно того, что они должны обеспечить соответствующий доступ к вакцинам от коронавируса всем без исключения граждан Украины. При этом все без исключения вакцины, которые приобретаются за государственные средства, будут абсолютно бесплатными для всех украинцев. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.