У ДП "Медзакупівлі" пояснили ціну для України на вакцину від коронавірусу Sinovac

"У відкритих джерелах щодо ціни на вакцину CoronaVac (Sinovac) станом на сьогодні доступні дві цифри: - 59,5 дол. США за дві дози. За такою ціною урядові служби міста Jiaxing (Китай) пропонували вакцину мешканцям міста. Таким чином, вартість однієї дози складала 29,75 дол. США за одиницю. З урахуванням ціни, що має Україна (17,85 дол. США)", - зазначив Жумаділов.

З його слів, приводом для занепокоєння ця інформація бути не може, водночас у відкритих джерелах є інформація і про іншу ціну.

"13,57 дол. США за одну дозу. Така ціна буде доступною в Індонезії. Це майже на чверть нижче від ціни вакцини для України. І тут потрібні роз’яснення. По-перше, Індонезія виступила не просто замовником товару, але заздалегідь запропонувала майданчик для клінічних випробувань вакцини-кандидата. Державна фармацевтична PT Bio Farma виступила партнером компанії Sinovac для проведення третьої фази клінічних випробувань. Таке партнерство, як правило, включає ранній доступ до інформації, до вироблених обсягів, а також гнучкі умови ціноутворення", - зазначив він.

Зі слів Жумаділова, по-друге, Індонезія замовляє не 1,9 млн доз, як Україна, але обсяг продукції, еквівалентний 140 млн дозам вакцини.

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По-третє, зазначив він, Індонезія купує речовину “in bulk” - тобто вторинне пакування, маркування, контроль серій виконують власне індонезійці.

"Така закупівельна стратегія, звісно, приводить до здешевшання продукції, оскільки можна обґрунтовано припускати, що вартість послуг державної компанії обмежена або собівартістю, або врегульованою урядом максимальною націнкою", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці грудня у МОЗ повідомили, що Україна здійснила одну із перших закупівель вакцини проти COVID-19 - на 964 млн грн.

Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікується її постачання в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз має бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації.

Згодом було уточнення, що йдеться про 1,9 млн доз вакцини. Початок поставок очікується у лютому.