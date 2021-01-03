Велика Британія хоче забезпечити "десятки мільйонів" вакцинацій в наступні 3 місяці

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 5304 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 14849 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 27175 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 50643 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 98337 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 184503 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 209072 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182177 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172379 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115863 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
65%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 16858 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 107312 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 24710 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 52150 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 30552 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 16210 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 211309 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 241930 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 329961 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 491406 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 422 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 1920 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 9160 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 11102 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 52822 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Велика Британія хоче забезпечити "десятки мільйонів" вакцинацій в наступні 3 місяці

Київ • УНН

 • 13847 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Велика Британія буде мати 530 тысяч доз вакцини виробництва компанії AstraZeneca і Оксфордського університету від COVID-19, готових до використання в понеділок, і сподівається забезпечити "десятки мільйонів" вакцинацій протягом наступних трьох місяців. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон в неділю BBC, передає УНН.

Велика Британія хоче забезпечити "десятки мільйонів" вакцинацій в наступні 3 місяці

"Ми дійсно сподіваємося, що...ми зможемо зробити десятки мільйонів протягом наступних трьох місяців", - сказав він.

Як повідомляв УНН, в світі було зроблено понад 10,8 мільйонів щеплень вакциною від COVID-19 - в 29 країнах світу.

Зокрема, за даними видання, в Китаї - 4,5 млн, або 0,32% населення (дані на 31 грудня), Ізраїлі - 950 тис., або 10,5% населення (дані на 1 січня), Великій Британії - 947,2 тис., або 1,42% населення (дані на 31 грудня), Росії - 440 тис., або 0,3% населення (дані на 22 грудня), Німеччині - майже 165,6 тис., або 0,20 % населення (дані на 1 січня).

Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним Міністерством охорони контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікуються її поставки в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тис. доз повинна бути поставлена ​​в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації.

Пізніше було уточнення, що мова йде про 1,9 млн доз вакцини. Початок поставок очікується в лютому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26