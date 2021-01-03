Велика Британія хоче забезпечити "десятки мільйонів" вакцинацій в наступні 3 місяці

"Ми дійсно сподіваємося, що...ми зможемо зробити десятки мільйонів протягом наступних трьох місяців", - сказав він.

Як повідомляв УНН, в світі було зроблено понад 10,8 мільйонів щеплень вакциною від COVID-19 - в 29 країнах світу.

Зокрема, за даними видання, в Китаї - 4,5 млн, або 0,32% населення (дані на 31 грудня), Ізраїлі - 950 тис., або 10,5% населення (дані на 1 січня), Великій Британії - 947,2 тис., або 1,42% населення (дані на 31 грудня), Росії - 440 тис., або 0,3% населення (дані на 22 грудня), Німеччині - майже 165,6 тис., або 0,20 % населення (дані на 1 січня).

Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним Міністерством охорони контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікуються її поставки в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тис. доз повинна бути поставлена ​​в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації.

Пізніше було уточнення, що мова йде про 1,9 млн доз вакцини. Початок поставок очікується в лютому.