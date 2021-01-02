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Пандемия: в мире сделали уже 10,8 миллиона прививок от COVID-19

Киев • УНН

 • 17645 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В мире сделано более 10,8 миллиона прививок вакциной от COVID-19 - в 29 странах мира. Такие данные по состоянию на 2 января приводит Bloomberg, передает УНН.

Пандемия: в мире сделали уже 10,8 миллиона прививок от COVID-19

"Началась самая масштабная кампания вакцинации в истории. По данным Bloomberg, было введено более 10,8 миллионов доз в 29 странах", - пишет издание.

Там напомнили, что вакцинация в США началась 14 декабря, и к настоящему времени было сделано 3,49 миллиона прививок, согласно данным Bloomberg по штатам и данным Центров по контролю и профилактике заболеваний. Таким образом, по всей территории США были вакцинированы 1,1% населения.

А в целом в 29 странах было введено более 10,8 миллиона доз вакцины. В частности, по данным издания, в Китае - 4,5 млн, или 0,32% населения (данные на 31 декабря), Израель - 950 тис., или 10,5% населения (данные на 1 января), Великобритания - 947,2 тыс., или 1,42% населения (данные на 31 ддекабря), Россия - 440 тыс., или 0,3% населения (данные на 22 декабря), Германия - почти 165,6 тыс., или 0,20% населения (данные на 1 января).

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Позже было уточнение, что речь идет об 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.

При этом Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тыс. человек.

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