Пандемія: у світі зробили вже 10,8 мільйона щеплень від COVID-19

"Розпочалася наймасштабніша кампанія вакцинації в історії. За даними Bloomberg, було введено понад 10,8 мільйонів доз в 29 країнах", - пише видання.

У виданні вказали, що вакцинація в США почалася 14 грудня, і до теперішнього часу було зроблено 3,49 мільйона щеплень, згідно з даними Bloomberg по штатах і за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США. Таким чином, по всій території США було вакциновано 1,1% населення.

А в цілому в 29 країнах було введено понад 10,8 мільйона доз вакцини. Зокрема, за даними видання, в Китаї - 4,5 млн, або 0,32% населення (дані на 31 грудня), Ізраїль - 950 тис., або 10,5% населення (дані на 1 січня), Велика Британія - 947,2 тис., або 1,42% населення (дані на 31 грудня), Росія - 440 тис., або 0,3% населення (дані на 22 грудня), Німеччина - майже 165,6 тис., або 0,20% населення (дані на 1 січня).

Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech - за ціною 504 грн за дозу. Очікується її постачання в максимально короткі терміни - перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз має бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що йдеться про 1,9 млн доз вакцини. Початок поставок очікується у лютому.

При цьому Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.