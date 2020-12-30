Україна розраховує отримати першу партію китайської вакцини від COVID-19 в лютому - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна розраховує отримати першу партію доз китайської вакцини проти COVID-19 в лютому. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі каналу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.
“Сьогоднішнє підписання контракту — це результат досить складних переговорів, які ми проводили, починаючи з літа. Згідно з контрактом перші 700 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech ми повинні отримати протягом 30 календарних днів після реєстрації вакцини або в країні виробника, або в інших — є перелік країн, в тому числі США, ЄС, Бразилія, Туреччина...”, — розповів Степанов.
За його словами, Україна розраховує на реєстрацію в одній з цих країн в січні.
“7 січня мають бути надані результати клінічних досліджень у Бразилії, після цього буде відповідна реєстрація.Тому ми в лютому розраховуємо отримати ці 700 тис. доз”, — сказав Степанов.
Степанов зазначив, що найближчими тижнями будуть укладені договори з іншими виробниками вакцин.
“З усіма виробниками, компаніями ми ведемо переговори з літа, основний елемент, який ми погоджуємо, це терміни поставки. На жаль, я не можу розкривати назви компаній, з усіма підписані договори про нерозголошення. У найближчі тижні будуть укладені договори”, — розповів Степанов.
Нагадаємо, Україна уклала контракт на 1,8 млн доз китайської вакцини від COVID-19.