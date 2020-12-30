Украина рассчитывает получить первую партию китайской вакцины от COVID-19 в феврале - Степанов

“Сегодняшнее подписание контракта — это результат достаточно сложных переговоров, которые мы проводили, начиная с лета. Согласно контракту первые 700 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech мы должны получить в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины или в стране производителя, или в других — есть перечень стран, в том числе США, ЕС, Бразилия, Турция...”, — рассказал Степанов.

По его словам, Украина рассчитывает на регистрацию в одной из этих стран в январе.

“7 января должны быть предоставлены результаты клинических исследований в Бразилии, после этого будет соответствующая реестрация. По-этому мы в феврале рассчитываем получить эти 700 тис.доз”, — сказал Степанов.

Степанов отметил, что в ближайшие недели будут заключены договоры с другими производителями вакцин.

“Со всеми производителями, компаниями мы ведем переговоры с лета, основной элемент, который мы согласовываем, это сроки поставки. К сожалению, я не могу раскрывать названия компаний, со всеми подписаны договоры о неразглашении. В ближайшие недели будут заключены договоры”, — рассказал Степанов.

Напомним, Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19.