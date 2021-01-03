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Великобритания хочет обеспечить "десятки миллионов" вакцинаций в следующие 3 месяца

Киев • УНН

 • 13847 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Великобритания будет иметь 530 тысяч доз вакцины производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета от COVID-19, готовых к использованию в понедельник, и надеется обеспечить "десятки миллионов" вакцинаций в течение следующих трех месяцев. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье BBC, передает УНН.

Великобритания хочет обеспечить "десятки миллионов" вакцинаций в следующие 3 месяца

"Мы действительно надеемся, что...мы сможем сделать десятки миллионов в течение следующих трех месяцев", - сказал он.

Как сообщал УНН, в мире было сделано более 10,8 миллионов прививок вакциной от COVID-19 - в 29 странах мира.

В частности, по данным издания, в Китае - 4,5 млн, или 0,32% населения (данные на 31 декабря), Израиле - 950 тыс., или 10,5% населения (данные на 1 января), Великобритании - 947 2 тыс., или 1,42% населения (данные на 31 декабря), России - 440 тыс., или 0,3% населения (данные на 22 декабря), Германии - почти 165,6 тыс., или 0,20 % населения (данные на 1 января).

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Министерством охраны контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз должна быть поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации.

Позже было уточнение, что речь идет о 1,9 млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.

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