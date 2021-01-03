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В ГП "Медзакупки" объяснили цену для Украины на вакцину от коронавируса Sinovac

Киев • УНН

 • 59598 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Глава государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов разъяснил формирование цены на вакцину от коронавируса CoronaVac (Sinovac) для Украины, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу специалиста.

В ГП "Медзакупки" объяснили цену для Украины на вакцину от коронавируса Sinovac

"В открытых источниках относительно цены на вакцину CoronaVac (Sinovac) по состоянию на сегодня доступны две цифры: - 59,5 долл. США за две дозы. По такой цене правительственные службы города Jiaxing (Китай) предлагали вакцину жителям города. Таким образом, стоимость одной дозы составляла 29,75 долл. США за единицу. С учетом цены, что у Украины (17,85 долл. США)", - отметил Жумадилов.

По его словам, поводом для беспокойства эта информация быть не может, одновременно в открытых источниках есть информация и о другой цене.

"13,57 долл. США за одну дозу. Такая цена будет доступной в Индонезии. Это почти на четверть ниже цены вакцины для Украины. И здесь нужны разъяснения. Во-первых, Индонезия выступила не просто заказчиком товара, но заранее предложила площадку для клинических испытаний вакцины-кандидата. Государственная фармацевтическая PT Bio Farma выступила партнером компании Sinovac для проведения третьей фазы клинических испытаний. Такое партнерство, как правило, включает ранний доступ к информации, к производимым объемам, а также гибкие условия ценообразования ", - отметил он.

По словам Жумадилова, во-вторых, Индонезия заказывает не 1,9 млн доз, как Украина, но объем продукции, эквивалентный 140 млн дозам вакцины.

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В-третьих, отметил он, Индонезия покупает вещество "in bulk" - то есть вторичную упаковку, маркировку, контроль серий выполняют собственно индонезийцы.

"Такая закупочная стратегия, конечно, приводит к удешевлению продукции, поскольку можно обоснованно предполагать, что стоимость услуг государственной компании ограничена или себестоимостью, или урегулированной правительством максимальной наценкой", - отметил он.

Напомним, в конце декабря в Минздраве сообщили, что Украина осуществила одну из первых закупок вакцины против COVID-19 - 964 млн грн.

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации.

Впоследствии было уточнение, что речь идет о 1,9млн доз вакцины. Начало поставок ожидается в феврале.

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