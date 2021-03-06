"Будьте як Далай-лама": Степанов відповів "ковідним колаборантам" щодо вакцини Covishield

Цитата:

"Колаборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама", - написав Степанов, додавши, що автор оприлюдненої ним картинки - Олександр Ройтбурд.

Так, духовний лідер Тибету Далай-лама отримав перше щеплення від коронавірусу вакциною Covishield в суботу, 6 березня, в лікарні в містечку Дхармсала на півночі Індії.

Що було раніше

Раніше Максим Степанов вказував на "значний інформаційних опір так званих ковідних колаборантів", які "всіма силами намагаються зірвати виконання нашого національного плану" з вакцинації.

Так, деякі медики відмовлялися щеплюватися вакциною Covishield від Oxford/AstraZeneca. При цьому Степанов зазначав, що причиною відмови лікарів від щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca є наявність в них антитіл.

Тим часом у Facebook медиками запущено флешмоб у відповідь на антивакцинальні настрої у суспільстві. Мета - показати, що щеплення – це не страшно, а життєво необхідно. До флешмобу долучився і Степанов, який також раніше публічно вакцинувався від коронавірусу.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). У першій черзі вакцинації - медики та військові.

При цьому міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вніс зміни до Дорожньої карти вакцинації, якими дозволено використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів із метою популяризації імунізації проти коронавірусної хвороби.

Зокрема, публічно вакцинувалися очільник МОЗ Максим Степанов, Президент України Володимир Зеленський, головний санлікар Віктор Ляшко. Щеплення вже зробили голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, голова Національної служби здоров’я України Андрій Віленський, деякі міські голови та голови обласних державних організацій.

Також 4 березня в прямому ефірі 10 добровольців — лікарі та відомі громадські діячі — зважилися на вакцинацію, щоб захистити своє життя і життя людей, які оточують, від коронавірусу.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні

Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші — а це трохи менше мільярда гривень — у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Угода України з Sinovac проводиться через компанію-посередника в Україні “Лекхім”, яку вибрав сам виробник. Раніше агентство Reuters з посиланням на лист імпортера повідомило, що “Лекхім” просив українську владу про дозвіл відкласти перші поставки вакцин до квітня, посилаючись на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.

Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували вже Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.