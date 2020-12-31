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Україні повернуть кошти, якщо Sinovac не пройде клінічне випробування - Ляшко

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Якщо китайська вакцина компанії Sinovac Biotech, на постачання якої Україна уклала контракт, не пройде фінальну стадію клінічних випробувань, кошти Україні повернуть у повному обсязі. Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо, інформує УНН.

Україні повернуть кошти, якщо Sinovac не пройде клінічне випробування - Ляшко

“Україна законтрактувала, має можливість отримати цю вакцину. Це те ж саме, що відбувається і в інших країнах. Наприклад, Pfizer i Moderna також перебували на третій стадії клінічних досліджень, коли більшість країн укладали контракти на їхні поставки. Контракт відбувається під банківські гарантії. Тобто, Україна перерахувала гроші, але це не значить, що ми вже зараз будемо отримувати цю вакцину”, — зазначив санлікар.

Він підкреслив, що постачання відбудеться виключно після реєстрації вакцини та завершення досліджень.

“У разі якщо вона не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться в Україну на рахунки держпідприємства „Медичні закупівлі України“. Всі ризики нівельовано”, — додав Ляшко.

Він повідомив, що за першу партію на 1 млн 900 тисяч доз Україна проплатила за кошти 2020 року, а далі ведуться перемовини за бюджетом 2021 року.

“Перемовини ведуться з багатьма виробниками вакцин, зокрема, мова йде про поставки вакцини Astra Zeneca”, — додав фахівець.

Також Ляшко відзначив, що люди, які не входять до групи першої черги щеплення від COVID-19, не зможуть поки що придбати вакцину.

“Вакцина буде для людей безоплатною, але коли вона заявиться у вільному доступі на ринку — я не можу сказати. Наразі пріоритетом виробників вакцин є уряди країн, які скуповують вакцину, щоб забезпечити людей з групи ризику безоплатно”.
Ляшко також наголосив, що вакцинація — це єдина можливість захиститися від COVID-19.

“Коли ми говоримо про доцільність і необхідність проведення щеплень, то іншого варіанту захиститись просто не існує. Ми повинні позбутися цих середньовічних принципів, коли колективний імунітет здобувався після того, як перехворіє майже 90% населення. Під час формування такого колективного імунітету 50% населення помирало, формувався природний добір, виживав найсильніший. Сьогодні ми живемо в зовсім іншому соціальному середовищі, тому потрібно робити все можливе, щоб захистити осіб з групи ризику. Якщо ми будемо вакцинуватись, ми не дозволимо вірусу мати сприятливе середовище, щоб поширюватись і вишукувати найслабших в нашому оточенні”, — наголосив санітарний лікар.

Нагадаємо, сьогодні у МОЗ, що Україна вже закупила вакцину від COVID-19 на 964 млн грн

Також зазначимо, що усі закуплені державним коштом вакцини від COVID-19 будуть безплатні.

Додамо, за даними ОП, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech — за ціною 504 грн за дозу.

Очікується її постачання в максимально короткі терміни — перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз має бути поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що йдеться про 1,9 млн доз вакцини.

Початок поставок очікується у лютому.

При цьому Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року, на фінальній стадії — підписання договорів з компаніями-виробниками вакцин, за якими у лютому в Україну зможуть доставити вакцину і почати “масштабну вакцинацію”.

Як раніше повідомляв УНН, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.

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