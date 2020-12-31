Украине вернут деньги, если Sinovac не пройдет клиническое испытание - Ляшко

"Украина законтрактовала, имеет возможность получить эту вакцину. Это то же самое, что происходит и в других странах. Например, Pfizer i Moderna также находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран заключали контракты на их поставки. Контракт происходит под банковские гарантии. То есть, Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину", - отметил санврач.

Он подчеркнул, что поставки состоится исключительно после регистрации вакцины и завершения исследований.

"В случае если она не будет завершена до времени, которое определено в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Все риски нивелировано", - добавил Ляшко.

Он сообщил, что за первую партию на 1,9 млн доз Украина оплатила за счет 2020 года, а дальше ведутся переговоры по бюджету 2021 года.

"Переговоры ведутся со многими производителями вакцин, в частности, речь идет о поставках вакцины Astra Zeneca", - добавил специалист.

Также Ляшко отметил, что люди, которые не входят в группу первой очереди прививки от COVID-19, не смогут пока приобрести вакцину.

"Вакцина будет для людей бесплатной, но когда она появится в свободном доступе на рынке - я не могу сказать. Сейчас приоритетом производителей вакцин являются правительства стран, которые скупают вакцину, чтобы обеспечить людей из группы риска бесплатно".

Ляшко также отметил, что вакцинация - это единственная возможность защититься от COVID-19.

"Когда мы говорим о целесообразности и необходимости проведения прививок, то другого варианта защититься просто не существует. Мы должны избавиться от этих средневековых принципов, когда коллективный иммунитет приобретался после того, как переболеет почти 90% населения. При формировании такого коллективного иммунитета 50% населения умирало, формировался естественный отбор, выживал сильнейший. Сегодня мы живем в совершенно другой социальной среде, поэтому нужно делать все возможное, чтобы защитить лиц из группы риска. Если мы будем прививаться, мы не позволим вирусу иметь благоприятную среду, чтобы распространяться и выискивать слабых в нашем окружении", - подчеркнул санитарный врач.

Напомним, сегодня в Минздраве, что Украина уже закупила вакцину от COVID-19 на 964 млн грн.

Также отметим, что все закупленные за государственный счет вакцины от COVID-19 будут бесплатные.

Добавим, по данным ОП, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу.

Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет о 1,9 млн доз вакцины.

Начало поставок ожидается в феврале.

При этом Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года, на финальной стадии - подписание договоров с компаниями-производителями вакцин, по которым в феврале в Украине смогут доставить вакцину и начать "масштабную вакцинацию".

Как ранее сообщал УНН, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тыс. человек.