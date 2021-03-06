Далай-лама отримав щеплення від COVID-19 вакциною Covishield
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Духовний лідер Тибету Далай-лама отримав перше щеплення від коронавірусу вакциною Covishield в суботу, 6 березня, в лікарні в містечку Дхармсала на півночі Індії. Про це пише AP, передає УНН.
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Після щеплення 85-річний Далай-лама закликав людей проявити сміливість і пройти вакцинацію.
"Щоб запобігти деяким серйозним проблемам, ця ін'єкція дуже і дуже корисна", - сказав він.
Лікар із лікарні, де була зроблена ін'єкція, повідомив, що після цього Далай-ламу спостерігали протягом 30 хвилин. "Він запропонував прийти в лікарню, як звичайна людина, щоб зробити собі щеплення", - сказав він.
За словами лікаря, вакцинацію пройшли ще десять людей, які проживають в резиденції Далай-лами. Всі одинадцять отримали вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом і британсько-шведським виробником ліків AstraZeneca і вироблену Індійським інститутом сироватки.
Індія підтвердила понад 11 мільйонів випадків коронавірусу і понад 157 тис. смертей. Країна, яка займає друге місце в світі за показниками захворюваності після США, розгорнула кампанію з вакцинації в січні, почавши з медичних працівників і тих, зто працює "на передовій". Раніше в цьому місяці Індія поширила свою кампанію з вакцинації на літніх людей і людей із захворюваннями, які піддають їх ризику.
Ситуація з вакцинацією в Україні
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.