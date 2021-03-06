Далай-лама получил прививку от COVID-19 вакциной Covishield
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Духовный лидер Тибета Далай-лама получил первую прививку от коронавируса вакциной Covishield в субботу, 6 марта, в больнице в городке Дхармсала на севере Индии. Об этом пишет AP, передает УНН.
Детали
После прививки 85-летний Далай-лама призвал людей проявить смелость и пройти вакцинацию.
"Чтобы предотвратить некоторые серьезные проблемы, эта инъекция очень и очень полезна", - сказал он.
Врач из больницы, где была сделана инъекция, сообщил, что после этого Далай-ламу наблюдали в течение 30 минут. "Он предложил прийти в больницу, как обычный человек, чтобы сделать себе прививку", - сказал он.
По словам врача, вакцинацию прошли еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы. Все одиннадцать получили вакцину Covishield, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведским производителем лекарств AstraZeneca и производимую Индийским институтом сыворотки.
Индия подтвердила более 11 млн случаев коронавируса и более 157 тыс. смертей. Страна, которая занимает второе место в мире по показателям заболеваемости после США, развернула кампанию по вакцинации в январе, начав с медицинских работников и тех, зто работает "на передовой". Ранее в этом месяце Индия распространила свою кампанию по вакцинации на пожилых людей и людей с заболеваниями, которые подвергают их риску.
Ситуация с вакцинацией в Украине
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.