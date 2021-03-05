Степанов долучився до флешмобу медиків за вакцинацію від COVID-19: розповів про самопочуття після щеплення

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"П'ятий день після вакцинації. Відчуваю себе чудово. Ніяких алергічних реакцій або побічних ефектів. Єдине, хвилин 20 після щеплення боліло місце уколу. А ще через півгодини, і це пройшло", - повідомив Степанов.

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Глава МОЗ ще раз підкреслив, що вважає вакцинацію єдиним способом уберегти себе від COVID-19 і його страшних наслідків. Також він висловив слова підтримки українським медикам, а ще висловив підтримку і долучився до всеукраїнського флешмобу з популяризації кампанії вакцинації в Україні.

Йдеться про флешмоб у Facebook, запущений медиками у відповідь на антивакцинальні настрої у суспільстві. Мета - показати, що щеплення – це не страшно, а життєво необхідно.

Відзначимо, що міністру вкололи вакцину Covieshield в понеділок, 1 березня, під час онлайн-брифінгу за підсумками відвідування Олександрівської клінічної лікарні столиці.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Скарг на важку “побочку” від вакцини COVISHIELD від українців не надходило.

Рекомбінантна вакцина COVISHIELD розроблена англо-шведською фармкомпанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом та вироблена Інститутом сироваток Індії.

26 лютого вакцину COVISHIELD схвалила Канада і заявила, що вакцина COVISHIELD і AstraZeneca від COVID-19 (виробництво ЄС) схожі щодо виробничих процесів, контролю в процесі і критичних характеристик якості. Обидві вакцини ефективні і безпечні.

Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували вже Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.