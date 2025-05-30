Буданов получил золотой крест от Президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда отметил начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова одной из самых высоких государственных наград для граждан иностранных государств. Об этом сообщают УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.

Дуда наградил Буданова одной из самых высоких наград Республики Польша для иностранцев – Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей".

Как отмечается в сообщении, начальник ГУР МО Украины награжден "за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами".

По поручению главы польского государства, награду разведчику вручил заместитель председателя Агентства разведки Республики Польша полковник Доминик Дуда.

Искренне благодарен господину Президенту Анджею Дуде за доверие и готовность отметить дружеские польско-украинские отношения! Нынешняя война – это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор российской орде и одолеть эту извечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым валом в борьбе за мирное будущее без войны