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Буданов получил золотой крест от Президента Польши

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Президент Польши Анджей Дуда наградил Кирилла Буданова Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей". Также Вадим Скибицкий отмечен Кавалерским Крестом.

Буданов получил золотой крест от Президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда отметил начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова одной из самых высоких государственных наград для граждан иностранных государств. Об этом сообщают УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.

Детали

Дуда наградил Буданова одной из самых высоких наград Республики Польша для иностранцев – Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей".

Как отмечается в сообщении, начальник ГУР МО Украины награжден "за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами".

По поручению главы польского государства, награду разведчику вручил заместитель председателя Агентства разведки Республики Польша полковник Доминик Дуда.

Искренне благодарен господину Президенту Анджею Дуде за доверие и готовность отметить дружеские польско-украинские отношения! Нынешняя война – это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор российской орде и одолеть эту извечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым валом в борьбе за мирное будущее без войны

- подчеркнул начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Дополнительно

Также Кавалерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей" отмечен заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Справка

Орден "За заслуги перед Польшей" – одна из самых высоких наград Республики Польша. Ее получают иностранцы, внесшие значительный вклад в развитие международного сотрудничества и развитие отношений с польским государством.

В свое время такие награды получали: 40-й Президент США Рональд Рейган, Государственный Секретарь США Генри Киссинджер, Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш и Генеральный Секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Зеленский в Киеве отметил воинов ССО: наградил и вручил Золотую Звезду семьям погибших27.05.25, 16:01 • 2346 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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