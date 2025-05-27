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Зеленский в Киеве отметил воинов ССО: наградил и вручил Золотую Звезду семьям погибших

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Президент Украины отметил бойцов ССО за их отвагу, вручив государственные награды. Также Зеленский передал ордена семьям погибших героев, подчеркнув важность вклада ССО.

Зеленский в Киеве отметил воинов ССО: наградил и вручил Золотую Звезду семьям погибших

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов Сил специальных операций за их мужество и вручил государственные награды. Впервые День ССО отметили в мае, – сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Президента Украины.

Детали

Во время церемонии в столице Владимир Зеленский лично поблагодарил воинов ССО, наградил их, а также передал ордена Золотая Звезда семьям героев, погибших во время выполнения боевых заданий и удостоенных звания Героя Украины посмертно.

По словам Главы государства, украинские ССО демонстрируют исключительную стойкость и профессионализм.

Везде, где труднее всего, задействованы наши ССО, и везде мы действительно можем рассчитывать на вашу надежность и умение достигать целей - отметил Президент во время выступления.

Также он обратился к семьям погибших военных.

Я благодарю каждую семью наших воинов за таких украинских героев

- подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вклад ССО в защиту страны имеет чрезвычайное значение.

Украина всегда будет помнить все, что для нашей независимости, для нашего государства сделали образцово смелые украинские Силы специальных операций

- заявил Зеленский.

Справка

Силы специальных операций – один из пяти основных видов Вооруженных сил Украины. В их задачи входит ведение разведки, контрдиверсионной и подрывной деятельности, а также участие в специальных миссиях.

Напомним

Ранее День ССО в Украине отмечался ежегодно 29 июля. В 2024 году, согласно Указу Президента, он был перенесен на май – месяц, когда украинские спецназовцы особенно активно проявили себя в боевых операциях.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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