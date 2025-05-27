Зеленский в Киеве отметил воинов ССО: наградил и вручил Золотую Звезду семьям погибших
Киев • УНН
Президент Украины отметил бойцов ССО за их отвагу, вручив государственные награды. Также Зеленский передал ордена семьям погибших героев, подчеркнув важность вклада ССО.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов Сил специальных операций за их мужество и вручил государственные награды. Впервые День ССО отметили в мае, – сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Президента Украины.
Детали
Во время церемонии в столице Владимир Зеленский лично поблагодарил воинов ССО, наградил их, а также передал ордена Золотая Звезда семьям героев, погибших во время выполнения боевых заданий и удостоенных звания Героя Украины посмертно.
По словам Главы государства, украинские ССО демонстрируют исключительную стойкость и профессионализм.
Везде, где труднее всего, задействованы наши ССО, и везде мы действительно можем рассчитывать на вашу надежность и умение достигать целей - отметил Президент во время выступления.
Также он обратился к семьям погибших военных.
Я благодарю каждую семью наших воинов за таких украинских героев
Глава государства подчеркнул, что вклад ССО в защиту страны имеет чрезвычайное значение.
Украина всегда будет помнить все, что для нашей независимости, для нашего государства сделали образцово смелые украинские Силы специальных операций
Справка
Силы специальных операций – один из пяти основных видов Вооруженных сил Украины. В их задачи входит ведение разведки, контрдиверсионной и подрывной деятельности, а также участие в специальных миссиях.
Напомним
Ранее День ССО в Украине отмечался ежегодно 29 июля. В 2024 году, согласно Указу Президента, он был перенесен на май – месяц, когда украинские спецназовцы особенно активно проявили себя в боевых операциях.