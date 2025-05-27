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Зеленський у Києві відзначив воїнів ССО: нагородив і вручив Золоту Зірку родинам загиблих

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Президент України відзначив бійців ССО за їхню відвагу, вручивши державні нагороди. Також Зеленський передав ордени родинам загиблих героїв, підкресливши важливість внеску ССО.

Зеленський у Києві відзначив воїнів ССО: нагородив і вручив Золоту Зірку родинам загиблих

Президент України Володимир Зеленський подякував бійцям Сил спеціальних операцій за їхню мужність та вручив державні нагороди. Вперше День ССО відзначили у травні, – повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Президента України.

Деталі

Під час церемонії у столиці Володимир Зеленський особисто подякував воїнам ССО, нагородив їх, а також передав ордени Золота Зірка родинам героїв, які загинули під час виконання бойових завдань і були удостоєні звання Героя України посмертно.

За словами Глави держави, українські ССО демонструють виняткову стійкість і професіоналізм.

Всюди, де найважче, задіяні наші ССО, і всюди ми справді можемо розраховувати на вашу надійність та вміння досягати цілей - зазначив Президент під час виступу.

Також він звернувся до родин загиблих військових.

Я дякую кожній родині наших воїнів за таких українських героїв

- наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що внесок ССО у захист країни має надзвичайне значення.

Україна завжди пам'ятатиме все, що для нашої незалежності, для нашої держави зробили зразково сміливі українські Сили спеціальних операцій

- заявив Зеленський.

Довідка

Сили спеціальних операцій – один із п’яти основних видів Збройних сил України. До їхніх завдань входить ведення розвідки, контрдиверсійної та підривної діяльності, а також участь у спеціальних місіях.

Нагадаємо

Раніше День ССО в Україні відзначався щороку 29 липня. У 2024 році, згідно з Указом Президента, його було перенесено на травень – місяць, коли українські спецпризначенці особливо активно проявили себе в бойових операціях.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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