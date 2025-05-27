Зеленський у Києві відзначив воїнів ССО: нагородив і вручив Золоту Зірку родинам загиблих
Київ • УНН
Президент України відзначив бійців ССО за їхню відвагу, вручивши державні нагороди. Також Зеленський передав ордени родинам загиблих героїв, підкресливши важливість внеску ССО.
Президент України Володимир Зеленський подякував бійцям Сил спеціальних операцій за їхню мужність та вручив державні нагороди. Вперше День ССО відзначили у травні, – повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Президента України.
Деталі
Під час церемонії у столиці Володимир Зеленський особисто подякував воїнам ССО, нагородив їх, а також передав ордени Золота Зірка родинам героїв, які загинули під час виконання бойових завдань і були удостоєні звання Героя України посмертно.
За словами Глави держави, українські ССО демонструють виняткову стійкість і професіоналізм.
Всюди, де найважче, задіяні наші ССО, і всюди ми справді можемо розраховувати на вашу надійність та вміння досягати цілей - зазначив Президент під час виступу.
Також він звернувся до родин загиблих військових.
Я дякую кожній родині наших воїнів за таких українських героїв
Глава держави підкреслив, що внесок ССО у захист країни має надзвичайне значення.
Україна завжди пам'ятатиме все, що для нашої незалежності, для нашої держави зробили зразково сміливі українські Сили спеціальних операцій
Довідка
Сили спеціальних операцій – один із п’яти основних видів Збройних сил України. До їхніх завдань входить ведення розвідки, контрдиверсійної та підривної діяльності, а також участь у спеціальних місіях.
Нагадаємо
Раніше День ССО в Україні відзначався щороку 29 липня. У 2024 році, згідно з Указом Президента, його було перенесено на травень – місяць, коли українські спецпризначенці особливо активно проявили себе в бойових операціях.