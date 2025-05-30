Буданов отримав золотий хрест від Президента Польщі
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда нагородив Кирила Буданова Золотим Офіцерським Хрестом ордена "За заслуги перед Польщею". Також Вадима Скібіцького відзначено Кавалерським Хрестом.
Президент Польщі Анджей Дуда відзначив начальника ГУР МО України Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав. Про це повідомляють УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал ГУР МО України.
Деталі
Дуда нагородив Буданова однією з найвищих нагород Республіки Польща для іноземців – Золотим Офіцерським Хрестом ордена "За заслуги перед Польщею".
Як зазначається в повідомленні, начальник ГУР МО України нагороджений "за видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов’язує Республіку Польща з іншими державами та народами".
За дорученням очільника польської держави, відзнаку розвіднику вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда.
Щиро вдячний пану Президенту Анджею Дуді за довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини! Нинішня війна – це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни
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Також Кавалерським Хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" відзначений заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький.
Довідка
Орден "За заслуги перед Польщею" – одна з найвищих нагород Республіки Польща. Її отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та розбудову відносин з польською державою.
Свого часу такі відзнаки отримували: 40-й Президент США Рональд Рейган, Державний Секретар США Генрі Кіссінджер, Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш та Генеральний Секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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