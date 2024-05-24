Буданов поддерживает проведение подобных мероприятий, как "Форум российской оппозиции" во Львове - ГУР

Во Львове состоялся "Форум российской оппозиции". Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддержал проведение подобного мероприятия, сообщили в ГУР МОУ 23 мая, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в ГУР, 23 мая во Львове состоялся "Форум российской оппозиции", в работе которого "приняли участие представители политической и вооруженной оппозиции к путинскому режиму, в том числе и делегаты от добровольческих подразделений, которые воюют в составе Сил обороны Украины".

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, как указано, "поддержал проведение подобного мероприятия как одного из проявлений борьбы против кремлевской диктатуры, что также способствует победе Украины над государством-агрессором".

"Подобные события приближают конец режима путина и способствуют консолидации всех сил, целью которых является свержение диктатуры в рф и поражение кремля в войне против Украины", - отметили в ГУР.

Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов