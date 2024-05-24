Буданов підтримує проведення подібних заходів, як "Форум російської опозиції" у Львові - ГУР
Київ • УНН
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтримав проведення "Форуму російської опозиції".
У Львові відбувся "Форум російської опозиції". Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу, повідомили у ГУР МОУ 23 травня, пише УНН.
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Як повідомили у ГУР, 23 травня у Львові відбувся "Форум російської опозиції", у роботі якого "взяли участь представники політичної та озброєної опозиції до путінського режиму, зокрема і делегати від добровольчих підрозділів, які воюють у складі Сил оборони України".
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, як вказано, "підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором".
"Подібні події наближають кінець режиму путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в рф та поразка кремля у війні проти України", - наголосили у ГУР.
Буданов регулярно бере участь у операціях ГУР - Юсов23.05.24, 10:53 • 104898 переглядiв