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Буданов напомнил о массовом убийстве пленных в Еленовке четыре года назад

Киев • УНН

 • 292 просмотра

В 2022 году российские оккупанты совершили военное преступление, убив не менее 50 украинских военнопленных в Еленовке. Жертвами стали защитники Мариуполя, которые вышли с Азовстали.

Буданов напомнил о массовом убийстве пленных в Еленовке четыре года назад

Четыре года назад, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, российские оккупанты совершили умышленное военное преступление и террористический акт в отношении украинских военнопленных - массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Офиса Президента Украины Кирилла Буданова.

Детали

Преступление произошло на территории бывшей Волновахской исправительной колонии № 120 в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области. В результате терактов и взрывов в бараке погибли по меньшей мере 50 украинских защитников (идентифицировано 49 человек), еще более 130 получили ранения.

Жертвами оккупантов стали преимущественно защитники Мариуполя, которые вышли с завода "Азовсталь". Среди них - бойцы полка "Азов", морские пехотинцы и пограничники.

Циничный акт террора никогда не будет забыт и не останется безнаказанным. Чтим память всех украинских военных и гражданских, чьи жизни оборвались в российских застенках из-за пыток и нечеловеческих условий. Наши люди до сих пор остаются в российском плену. Возвращение всех защитников и гражданских домой - это безусловный приоритет и ежедневная работа. Боремся за каждого и не остановимся, пока не вернем из плена всех

- говорится в сообщении Буданова.

Напомним

Европейский Совет принял решение о введении санкций в отношении 15 лиц и одной организации, ответственных за серьезные нарушения прав человека в отношении украинских военнопленных и задержанных гражданских лиц как во временно оккупированных регионах Украины, так и в россии.

Евгений Устименко

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