Будь заметным: в МВД рассказали, как безопасно передвигаться пешеходам во время отключений света
Киев • УНН
МВД Украины подготовило советы для пешеходов по безопасному передвижению в темное время суток. Рекомендуется использовать фликеры и переходить дорогу в установленных местах.
Во время длительных отключений света пешеходы становятся наименее заметными участниками дорожного движения. В МВД подготовили советы для безопасного передвижения в темное время суток, передает УНН.
Правоохранители советуют придерживаться нескольких ключевых правил:
🔹видимость – это главный фактор безопасности. Обязательно используйте фликеры;
🔹поведение на дороге должно быть максимально осторожным. Переходите проезжую часть исключительно в установленных местах, предварительно убедившись, что все транспортные средства остановились;
🔹позаботьтесь о безопасности детей. Объясните им базовые правила поведения, проверьте заряд телефона, чтобы всегда оставаться на связи.
В случае необходимости обращайтесь в экстренные службы по номеру 112.