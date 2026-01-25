Будь помітним: у МВС розповіли, як безпечно пересуватись пішоходам під час відключень світла

Під час тривалих відключень світла пішоходи стають найменш помітними учасниками дорожнього руху. У МВС підготували поради для безпечного пересування у темний час доби, передає УНН.

Правоохоронці радять дотримуватися кількох ключових правил:

🔹видимість – це головний чинник безпеки. Обов’язково використовуйте флікери;

🔹поведінка на дорозі має бути максимально обережною. Переходьте проїжджу частину виключно у встановлених місцях, попередньо переконавшись, що всі транспортні засоби зупинилися;

🔹подбайте про безпеку дітей. Поясніть їм базові правила поведінки, перевірте заряд телефону, щоб завжди залишатися на зв’язку.

У разі необхідності звертайтеся до екстрених служб за номером 112.