Будь помітним: у МВС розповіли, як безпечно пересуватись пішоходам під час відключень світла
Київ • УНН
МВС України підготувало поради для пішоходів щодо безпечного пересування в темний час доби. Рекомендується використовувати флікери та переходити дорогу в установлених місцях.
Під час тривалих відключень світла пішоходи стають найменш помітними учасниками дорожнього руху. У МВС підготували поради для безпечного пересування у темний час доби, передає УНН.
Правоохоронці радять дотримуватися кількох ключових правил:
🔹видимість – це головний чинник безпеки. Обов’язково використовуйте флікери;
🔹поведінка на дорозі має бути максимально обережною. Переходьте проїжджу частину виключно у встановлених місцях, попередньо переконавшись, що всі транспортні засоби зупинилися;
🔹подбайте про безпеку дітей. Поясніть їм базові правила поведінки, перевірте заряд телефону, щоб завжди залишатися на зв’язку.
У разі необхідності звертайтеся до екстрених служб за номером 112.