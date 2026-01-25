$43.170.00
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
16:17 • 3378 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
15:48 • 2642 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
12:24 • 10435 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 12958 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 13112 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 14745 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 25784 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 43718 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34787 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
Будь помітним: у МВС розповіли, як безпечно пересуватись пішоходам під час відключень світла

Київ • УНН

 • 78 перегляди

МВС України підготувало поради для пішоходів щодо безпечного пересування в темний час доби. Рекомендується використовувати флікери та переходити дорогу в установлених місцях.

Будь помітним: у МВС розповіли, як безпечно пересуватись пішоходам під час відключень світла

Під час тривалих відключень світла пішоходи стають найменш помітними учасниками дорожнього руху. У МВС підготували поради для безпечного пересування у темний час доби, передає УНН.

Правоохоронці радять дотримуватися кількох ключових правил: 

🔹видимість – це головний чинник безпеки. Обов’язково використовуйте флікери;

🔹поведінка на дорозі має бути максимально обережною. Переходьте проїжджу частину виключно у встановлених місцях, попередньо переконавшись, що всі транспортні засоби зупинилися;

🔹подбайте про безпеку дітей. Поясніть їм базові правила поведінки, перевірте заряд телефону, щоб завжди залишатися на зв’язку. 

У разі необхідності звертайтеся до екстрених служб за номером 112. 

Антоніна Туманова

Суспільство
Дорожньо-транспортна пригода
Відключення світла
Електроенергія