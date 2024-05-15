Британская разведка проанализировала ущерб, нанесенный рф культурному наследию Украины

Британская разведка считает, что пока продолжается война рф против Украины, военный аппарат россии, вероятно, будет продолжать наносить ущерб историческому и культурному наследию Украины. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Во вторник, 14 мая, исполнилось 70 лет со дня принятия Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. По этому поводу британская разведка решила посвятить этой теме отдельное внимание.

В ведомстве привели данные Министерства культуры и информационной политики Украины, согласно которым по состоянию на 2 мая 2024 года в целом 1 987 учреждений культуры понесли потери и повреждения с начала полномасштабного вторжения России.

По оценкам министерства, по состоянию на 6 мая 2024 года 1 062 объекта культурного наследия были разрушены или повреждены с начала российского вторжения, а ЮНЕСКО отдельно подтвердила повреждение 129 религиозных объектов по состоянию на 10 апреля.

В середине февраля 2024 года ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный Россией культурному наследию Украины, в 3,5 миллиарда долларов, на восстановление которых понадобится 10 лет и 9 миллиардов долларов.

Поскольку война продолжается, российский военный аппарат, вероятно, будет продолжать наносить ущерб историческому и культурному наследию Украины, - говорится в обзоре.

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