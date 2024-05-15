Британська розвідка проаналізувала шкоду, завдану рф культурній спадщині України
Київ • УНН
Триваюча війна росії проти України продовжує завдавати серйозної шкоди об'єктам історичної та культурної спадщини України: за даними британської розвідки, станом на початок травня 2024 року 1 987 закладів культури зазнали збитків, а 1 062 об'єкти спадщини були зруйновані або пошкоджені.
Британська розвідка вважає, що поки триває війна рф проти України, військовий апарат росії, ймовірно, продовжуватиме завдавати шкоди історичній та культурній спадщині України. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, пише УНН.
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У вівторок, 14 травня, виповнилося 70 років з дня прийняття Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. З приводу цього британська розвідка вирішила присвятити цій темі окрему увагу.
У відомстві навели дані Міністерства культури та інформаційної політики України, згідно з якими станом на 2 травня 2024 року загалом 1 987 закладів культури зазнали втрат та пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення росії.
За оцінками міністерства, станом на 6 травня 2024 року 1 062 об'єкти культурної спадщини були зруйновані або пошкоджені з початку російського вторгнення, а ЮНЕСКО окремо підтвердила пошкодження 129 релігійних об'єктів станом на 10 квітня.
У середині лютого 2024 року ЮНЕСКО оцінила збитки, завдані росією культурній спадщині України, у 3,5 мільярда доларів, на відновлення яких знадобиться 10 років і 9 мільярдів доларів.
Оскільки війна триває, російський військовий апарат, ймовірно, продовжуватиме завдавати шкоди історичній та культурній спадщині України,
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