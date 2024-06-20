В течение июня 2024 года российская армия поддерживала давление на линию фронта в Украине с помощью тактической авиации. Однако за последнюю неделю рф изменила тактику. Об этом сообщило Министерство обороны Великой Британии, ссылаясь на данные разведки, пишет УНН.

Детали

В отчете отмечается, что в течение июня 2024 года российские военно-воздушные поддерживали давление на линию фронта в Украине с помощью тактической авиации, тогда как беспилотники-камикадзе продолжали наносить удары по глубинным объектам инфраструктуры и военным целям, связанным с обороной.

Однако в период с 12 по 18 июня российская авиация дальнего действия переключила внимание своих ударов крылатыми ракетами на украинские военно-воздушные базы, что почти наверняка вызвало разочарование успехами украинских авиаударов, а также, предположительно, подчеркивает обеспокоенность россии относительно будущего использования самолетов F-16, - говорится в сообщении.

Серия скоординированных украинских атак на цели в Крыму привела к уничтожению критически важных элементов российских зенитно-ракетных комплексов класса "земля-воздух" С-300 и С-400.

Хотя вполне вероятно, что россия может быстро заменить системы, дальнейшее истощение, вероятно, заставит рф привлекать оборудование из других регионов, как она это делала ранее, если она хочет сохранить плотность покрытия своей системы ПВО. Или же россия может быть вынуждена смириться с уменьшением своих возможностей, подвергая свои силы в Крыму повышенному риску.

Дальнейшие успешные украинские атаки на российские аэродромы, с которых проводятся ударные операции, такие как моздок, ахтубинск и недавно морозовск, весьма вероятно, заставят россию продолжать политику рассредоточения авиации дальше от линии фронта.

Это почти наверняка приведет к увеличению усталости самолетов и экипажей по мере увеличения времени вылета. Не исключено, что потерявшая истребителя-бомбардировщика Су-34 в Северной Осетии на юге россии 12 июня связана именно с этим, - подытожили в Министерстве обороны Великой Британии.

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