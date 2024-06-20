Британська розвідка проаналізувала наслідки атак ЗСУ по російських аеродромах
Київ • УНН
Українські атаки на російські аеродроми змусили росію розосередити свою авіацію далі від лінії фронту, що призвело до збільшення втоми екіпажів літаків через збільшення часу польоту, в той час як успішні удари ЗСУ по системах ППО в Криму знизили можливості російської протиповітряної оборони в регіоні.
Протягом червня 2024 року російська армія підтримувала тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації. Проте за останній тиждень рф змінила тактику. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, пише УНН.
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У звіті зазначається, що протягом червня 2024 року російські військово-повітряні підтримували тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як безпілотники-камікадзе продовжували завдавати ударів по глибинних об'єктах інфраструктури та військових цілях, пов'язаних з обороною.
Однак у період із 12 по 18 червня російська авіація дальньої дії перемикнула увагу своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже напевно викликало розчарування успіхами українських авіаударів, а також, імовірно, підкреслює занепокоєння росії щодо майбутнього використання літаків F-16,
Серія скоординованих українських атак на цілі в Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів класу "земля-повітря" С-300 і С-400.
Хоча цілком ймовірно, що росія може швидко замінити системи, подальше виснаження, ймовірно, змусить рф залучати обладнання з інших регіонів, як вона це робила раніше, якщо вона хоче зберегти щільність покриття своєї системи ППО. Або ж росія може бути змушена змиритися зі зменшенням своїх можливостей, піддаючи свої сили в Криму підвищеному ризику.
Подальші успішні українські атаки на російські аеродроми, з яких проводяться ударні операції, такі як моздок, ахтубінськ і нещодавно морозовськ, дуже ймовірно, змусять росію продовжувати політику розосередження авіації далі від лінії фронту.
Це майже напевно призведе до збільшення втоми літаків і екіпажів, оскільки збільшиться час вильотів. Не виключено, що втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 в Північній Осетії на півдні росії 12 червня пов'язана саме з цим,
Дрони СБУ вразили нафтобази в росії – джерела20.06.24, 11:27 • 21306 переглядiв