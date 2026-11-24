Министерство обороны Великобритании на протяжении почти трех лет закупало для Украины сотни тонн взрывчатки, которая, вероятно, не соответствовала заявленным характеристикам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование Financial Times

Контракты на десятки миллионов фунтов стерлингов получила американская компания, владелец которой ранее проходил процедуру банкротства. При этом британское оборонное ведомство продолжало закупки даже после того, как лабораторные исследования выявили несоответствие продукции заявленным параметрам.

Детали

Как установили журналисты британского издания, Министерство обороны Великобритании заключило ряд контрактов с американской компанией Tripwire South LLC на поставку взрывчатых веществ для нужд Украины. Закупки осуществлялись в рамках Task Force Kindred — специальной программы британского правительства, созданной для оперативного обеспечения Украины вооружением и другой военной помощью на фоне полномасштабного российского вторжения.

По информации Financial Times, американский поставщик позиционировал свою продукцию как усовершенствованную версию военной взрывчатки C4. Однако результаты лабораторных исследований, с которыми ознакомились журналисты, свидетельствовали о несоответствии материала характеристикам, указанным в сопроводительной документации. Согласно расследованию, фактически речь шла о более дешевом взрывчатом веществе коммерческого назначения с другими характеристиками, в частности с точки зрения безопасности.

Британское Минобороны продолжало закупки после выявления несоответствий

Особое внимание авторы расследования обратили на действия британского оборонного ведомства. По информации FT, Министерство обороны Великобритании провело лабораторные исследования продукции вскоре после получения первых партий. Несмотря на выявленные расхождения между фактическими и заявленными характеристиками взрывчатки, закупки продолжались.

Производственная и транспортная документация, которую проанализировали журналисты, свидетельствует о том, что поставки начались в конце 2023 — начале 2024 года. Кроме того, в распоряжении редакции оказалась переписка, согласно которой американский поставщик в 2025 году продолжал предоставлять украинским оборонным органам информацию о продукции, которая не соответствовала результатам проведенных исследований.

Издание подчеркивает, что несоответствие фактических свойств взрывчатых веществ данным сопроводительной документации могло создавать дополнительные риски для безопасности людей, работавших с этой продукцией.

Что известно об американском поставщике

Контракты на поставку взрывчатки получила компания Tripwire South LLC, которую возглавляет американский предприниматель Райан Моррис из Пенсильвании. Как выяснили журналисты, Моррис занимался торговлей взрывчатыми веществами, работал по совместительству в полиции, а ранее проходил процедуру банкротства. Это обстоятельство также вызвало вопросы относительно тщательности проверки подрядчиков британским Министерством обороны перед заключением многомиллионных контрактов.

Представители Морриса, в свою очередь, отметили, что информация о его банкротстве была общедоступной, а британское оборонное ведомство не требовало от компании соответствующей финансовой документации.

Что говорят в компании и Министерстве обороны Великобритании

Райан Моррис и Tripwire South LLC через своих юридических представителей отвергли обвинения, изложенные в расследовании Financial Times.

В компании настаивают, что, согласно имеющейся у них информации, поставленная продукция соответствовала заявленным характеристикам, а сведения о ней, которые получали заказчики, были достоверными.

Поставщик также отрицает утверждения о возможных проблемах с безопасностью продукции и финансовых убытках британского оборонного ведомства.

В то же время в Министерстве обороны Великобритании сообщили журналистам, что получали положительные отзывы от украинской стороны относительно поставленной взрывчатки.

Министерство обороны Украины, по информации Financial Times, не ответило на запрос журналистов относительно этой продукции.

В Великобритании возникли вопросы относительно контроля за оборонными закупками.

На результаты журналистского расследования отреагировал депутат британского парламента от Либерально-демократической партии Майк Мартин, который входит в состав комитета Палаты общин по вопросам обороны. Парламентарий поставил под сомнение эффективность использования средств британских налогоплательщиков и надлежащий контроль качества продукции, приобретённой для Украины.

Расследование Financial Times также привлекло внимание к работе Task Force Kindred. Эту программу британское правительство ранее представляло как пример успешного реформирования оборонных закупок, что позволило сократить бюрократические процедуры и ускорить поставки военной помощи Украине. Однако обнародованные журналистами сведения ставят вопросы относительно эффективности проверки поставщиков, контроля качества продукции и ответственности должностных лиц за выполнение государственных контрактов.

Дополнение

Проблемы в системе оборонных закупок Великобритании неоднократно становились предметом парламентских и аудиторских проверок. В июле 2023 года комитет британского парламента по вопросам обороны обнародовал доклад, посвящённый системным недостаткам государственных оборонных закупок. В сентябре 2024 года Национальное аудиторское управление Великобритании также опубликовало отдельный отчёт об организации военной поддержки Украины, в котором рассмотрело механизмы финансирования, закупки и поставок военной помощи.

Ранее стало известно о том, что Великобритания инвестирует 2 млрд долларов в строительство шести заводов для производства оружия и боеприпасов. Это часть плана по укреплению обороноспособности страны в ответ на глобальные угрозы.