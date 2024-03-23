Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что пакет предоставят от Международного фонда для Украины, которым руководит Великобритания.

По информации Минобороны, в пакет войдут современные разведывательные дроны, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины.

Также 20 млн фунтов (более 25 млн долларов) будет предусмотрено на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба, добавили в ведомстве.

10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны