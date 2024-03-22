Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны
В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА
Я дерусь, потому что дерусь: почему украинский подход к санкциям требует изменений
Во время атаки рф на Одесскую область сбили по меньшей мере 11 дронов - Гуменюк
Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД
Курс валют на 22 марта: гривна укрепилась на 21 копейку
Массированная атака рф на энергообъекты Украины: энергосистема работает целостно, есть ограничения поставок электричества преимущественно на левом берегу Днепра - Укрэнерго
На Полтавщине обесточены более 110 тыс потребителей, проводятся восстановительные работы - ОВА
По Запорожью ночью враг выпустил около 20 ракет: есть погибший, предварительно, восемь раненых
В Киеве ухудшилось качество воздуха: следует закрыть окна и ограничить пребывание на улице
Популярные
В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены
В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва
FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины
В Запорожье слышны звуки взрывов
Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны
Десять украинских пилотов прошли базовую летную подготовку в Великобритании под руководством инструкторов британских ВВС и теперь пройдут дальнейшую подготовку от французских ВВС, прежде чем научиться управлять самолетами F-16, чтобы защищать небо Украины.
В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА
По меньшей мере 2 человека пропали без вести, 4 дома были полностью разрушены и более 40 повреждены в Запорожье в результате российских ракетных обстрелов в ночь на 22 марта.
Я дерусь, потому что дерусь: почему украинский подход к санкциям требует изменений
Санкции как система стимулирования.
Во время атаки рф на Одесскую область сбили по меньшей мере 11 дронов - Гуменюк
По меньшей мере 11 беспилотников были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников на Одесскую область, которые нанесли ущерб объектам энергетической инфраструктуры.
Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД
В результате атаки россии на Хмельницкую область погибли 2 человека и еще по меньшей мере 8 получили ранения.
Курс валют на 22 марта: гривна укрепилась на 21 копейку
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9234 грн/долл. , укрепив ее на 21 копейку.
Массированная атака рф на энергообъекты Украины: энергосистема работает целостно, есть ограничения поставок электричества преимущественно на левом берегу Днепра - Укрэнерго
Российские атаки повредили украинские энергетические объекты, что привело к ограничению электроснабжения преимущественно на левом берегу Днепра, но энергосистема работает целостно.
На Полтавщине обесточены более 110 тыс потребителей, проводятся восстановительные работы - ОВА
Более 110 000 потребителей в Полтавской области обесточены из-за массированной российской атаки, ведутся восстановительные работы для сбалансирования энергосистемы.
По Запорожью ночью враг выпустил около 20 ракет: есть погибший, предварительно, восемь раненых
Один человек погиб и восемь получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожью, повреждены инфраструктура и жилые дома.
В Киеве ухудшилось качество воздуха: следует закрыть окна и ограничить пребывание на улице
Качество воздуха в Киеве ухудшилось из-за повышенной концентрации взвешенных частиц, вероятно, из-за низкой скорости ветра; следует закрывать окна, ограничивать пребывание на улице и использовать очистители воздуха.